Il 13 settembre due anteprime di Umbria Jazz Weekend a Terni

Il 13 settembre, nel centro di Terni, sono in programma due anteprime di Umbria Jazz Weekend, la quattro giorni ternana che partirà il 14 settembre.

Alle18.30, nei locali della pasticceria Pazzaglia (corso Tacito 10/14), si svolgerà la presentazione di "Le Guide di Repubblica: Umbria Jazz": nel volume i racconti di Gino Paoli, Stefano Bollani, Dee Dee Bridgewater, Stewart Copeland, Fabrizio Bosso, Enrico Rava, Christian McBride, Emmet Cohen, Danilo Rea, Miles Evans, Fred Hersch, Paolo Conte, Melody Gardot, Francesco Cafiso e tanti altri che raccontano i 50 anni del festival e le sue appendici a Orvieto e Terni.

Alle 21,30 in piazza Europa, anteprima della puntata di Jazzlife, la prima docu-serie targata Umbria Jazz, dedicata al territorio ternano e alla città di Terni con il quartetto di Rosario Giuliani.

Umbria Jazz Weekend si svolge dal 14 al 17 settembre con una formula diversa da quelle degli altri eventi del "sistema" Umbria Jazz, una formula che si caratterizza per la gratuità di tutti gli eventi. Ventidue dei 55 concerti in cartellone sono in piazze e vie del centro, con due escursioni nella Cascata delle Marmore. Gli altri si svolgono nei locali della città.

Nelle piazze e nelle vie del centro si possono ascoltare: Pedrito Martinez "Echoes of Africa", il virtuoso cubano delle percussioni, newyorkese di adozione, in un progetto che ritorna alle radici africane dei generi caraibici; Fred Wesley & The New Jb's, lo storico leader della sezione fiati di James Brown, depositario della migliore tradizione del funky metropolitano; Ray Gelato & The Giants; The swingers orchestra, ottetto italiano che celebra le grandi orchestre della Swing era; Funk Off.

Nei locali sono di scena: "Dear Dexter", sestetto bop ispirato a Dexter Gordon; Francesco Bearzatti P.a.z. - Post Atomic Zep "Plays Led Zeppelin"; Lorenzo Hengeller, pianista e cantante napoletano; Max Pirone's fat swing 4tet feat. Clara Simonoviez special guest Claudio "Greg" Gregori, quartetto che si muove con disinvoltura tra jazz e swing.

Tutti le informazioni dettagliate si trovano all'indirizzo https://drive.google.com/drive/folders/1TPoBzhm-7RBpjwUzaEd_2Q1R xArjNq7F?usp=sharing



