Già pronto il piano per smaltire arretrato del giudice-poeta

E' da tempo all'attenzione del presidente del tribunale di sorveglianza di Perugia la situazione del magistrato Ernesto Anastasio sospeso dal Csm per avere accumulato un arretrato di 858 fascicoli. Secondo quanto risulta all'ANSA il capo dell'Ufficio già domani darà il via libera al piano per smaltire il lavoro non fatto. Anche se molti dei fascicoli erano stati già assegnati dal presidente Minchella a sé stesso e ad altri colleghi.

Anastasio è a Perugia dal novembre del 2021. Il Csm gli aveva concesso di prendere servizio cinque mesi dopo il giorno inizialmente previsto per consentirgli di smaltire l'arretrato già accumulato a Santa Maria Capua a Vetere.

Nel capoluogo umbro il magistrato ha accumulato invece circa 400 fascicoli relativi a udienze collegiali che saranno ora assegnati all'altro membro togato del tribunale (composto anche da tecnici quali psicologi, medici ed esperti di altri settori).

Ci sono poi una sessantina di casi monocratici che dovranno ora essere rimessi a ruolo e quindi ripartire da zero.

Il resto dell'arretrato sono poi richieste di detenuti relative a misure alternative e altre istanze.

Nei giorni scorsi il presidente Minchella aveva sottolineato che "talvolta la mancata risposta" alle istanze dei detenuti "può far pensare a una scarsa attenzione alle loro esigenze e quindi creare nervosismo in un contesto già di per sè difficile".



