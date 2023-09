Dall'Assemblea 4 milioni per le imprese e il sociale

"Il trasferimento alla Giunta regionale di 4 milioni di euro, quale risultato di amministrazione conseguito dall'Assemblea legislativa nel 2022, saranno destinati a beneficio delle imprese umbre e dell'ambito sociale. Sono due destinazioni che abbiamo fortemente indicato e che l'assessore al bilancio saprà utilizzare al meglio": lo annunciano i componenti dell'Ufficio di presidenza di Palazzo Cesaroni, il presidente Marco Squarta, presidente, e i due vice presidenti Paola Fioroni e Michele Bettarelli a margine dell'approvazione in Aula della destinazione riguardante la quota libera del risultato di amministrazione del Rendiconto 2022.

"La gestione prudente e razionale delle risorse annualmente assegnate al Consiglio regionale - hanno rilevato i vertici dell'Assemblea - ci ha permesso di raggiungere un obiettivo fortemente condiviso e voluto. Siamo convinti che la Giunta regionale, con altrettanta razionalità e lungimiranza, riserverà queste risorse aggiuntive allo sviluppo del settore economico umbro, attraverso interventi mirati ad una sempre più alta competitività delle imprese e per l'incremento dei livelli occupazionali ed anche in favore delle criticità esistenti in ambito sociale. Quello di amministrare al meglio le risorse pubbliche - concludono Squarta, Fioroni e Bettarelli - deve sempre rappresentare, al di là di ogni posizione ed appartenenza politica, un traguardo da raggiungere con determinazione e responsabilità".



