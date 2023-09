Colonnello Molinari nuovo comandante carabinieri di Perugia

Il colonnello Sergio Molinari è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Perugia. L'ufficiale, 45 anni, sposato e con due figli, ha preso servizio lunedì nel capoluogo umbro e proviene dal gruppo carabinieri di Lamezia Terme, che ha guidato nell'ultimo triennio.

Formatosi nei corsi normali dell'Accademia militare (arruolatosi nel 1996), ha ricoperto altri incarichi operativi in Lombardia (comandante del nucleo operativo della compagnia di Milano Porta Monforte) e Sardegna (comandante della compagnia di Sassari), oltre ad aver svolto mansioni di staff presso il comando generale dell'Arma dei carabinieri, nel settore finanziario e legislativo.

Il colonnello Molinari sostituisce il colonnello Stefano Romano che ha retto il vertice dell'Arma provinciale per tre anni, ora destinato all'incarico di capo ufficio cerimoniale del comando generale dell'Arma dei carabinieri.

"Sento un grandissimo senso di responsabilità per rappresentare l'Arma dei carabinieri della provincia ed è per me un onore e un piacere" ha detto il nuovo comandante provinciale.

"Un territorio bello e prezioso - ha aggiunto - dal punto di vista ambientale e culturale. L'Arma dei carabinieri ha degli obiettivi ben definiti a livello nazionale che sta poi a noi sul campo a ribadire quotidianamente, in primis la vicinanza al cittadino".



