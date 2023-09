Vicesindaco-medico, per i ragazzi niente cellulare in camera

"Se i vostri figli vi dicono che usano il cellulare per svegliarsi comprate loro una semplice sveglia": è l'appello che il vicesindaco e assessore alla scuola del Comune di Perugia, Gianluca Tuteri ha lanciato in occasione del rientro in aula di molti studenti delle scuole primarie e secondarie della città. In occasione del quale ha incontrato gli insegnanti e i genitori degli studenti della prima media della scuola San Paolo.

Il vicesindaco, un medico pediatra, ha tra l'altro parlato di un "ospite ingombrante che oramai fa parte dell'educazione dei figli", il cellulare. "Prende il cervello e il cuore dei figli - ha detto - ma pensare di poterglielo togliere è anacronistico. Quello che possiamo fare è non consentire loro di tenerlo accanto quando studiano, perché basta un flash del telefono anche se silenziato, per disturbare e fare perdere attenzione, anche se continuano a leggere quello che stavano leggendo. Il cellulare non deve stare neanche in camera da letto. Se i ragazzi si addormentano guardando il telefono il loro cervello continua a lavorare per rimettere a posto tutte le migliaia di notizie che sono arrivate loro. Le immagini che ricevono dal telefonino sono milioni di elementi da ricollocare e il cervello continua a lavorare anche quando il fisico è addormentato. Se il cervello non si riposa la mattina non è abile ad apprendere".

Tuteri ha quindi rivolto un invito agli insegnanti a creare un "rapporto di affetto, di fiducia, di amore, di passione" con i ragazzi, per far si che questi "vi seguano dovunque vogliate portarli nel vostro percorso istruttivo". "Se è pur vero che il cervello comanda tutto il nostro fare - ha detto - in realtà il cervello è l'ancella del cuore. Se non si ha la passione per fare le cose non si va avanti. Noi andiamo avanti non perché c'è qualcuno che ci spinge a farlo ma qualcosa che ci attrae. Voi dovete riuscire ad attrarre i ragazzi". “Quando vi hanno consegnato questo ‘prodotto’ a lunga durata non vi è stato dato il libretto delle istruzioni" ha detto poi Tuteri rivolgendosi ai genitori. "Vi accorgerete - ha detto ancora Tuteri - che i vostri figli cominceranno a criticarvi, a mettere a giudizio quello che gli avete detto fino ad oggi e inizieranno a farlo rapportandosi con gli altri coetanei, che spesso avranno informazioni dissimili da quelle che noi gli abbiamo dato. Non continuate a correggere ora quello che avete fatto prima, ma continuate soltanto dandogli l’esempio”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA