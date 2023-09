Unioncamere lancia la piattaforma per aspiranti imprenditori

Almeno 300 mila persone in Italia, oltre 4 mila 500 in Umbria, ogni anno decidono di mettersi in proprio, dando vita a una impresa. "Un numero cospicuo che, però, potrebbe anche essere maggiore se tanti aspiranti imprenditori, giovani e meno giovani, disoccupati in cerca di un lavoro o occupati scontenti della propria attività, potessero accedere facilmente a un servizio di supporto e orientamento adeguato alle proprie necessità": a questa necessità intende rispondere Sni-Servizio nuove imprese, la piattaforma delle Camere di commercio, realizzata e tenuta a battesimo da Unioncamere, che intende accompagnare (con servizi virtuali e presenze reali) gli aspiranti imprenditori nella grande avventura di dar vita a una nuova impresa (sni.unioncamere.it).

La piattaforma, dove è possibile reperire anche tutte le informazioni sugli sportelli territoriali presenti nelle Camere di commercio - si legge in un comunicato di quella di Perugia -, renderà disponibili fino a fine marzo prossimo 18 seminari di prima sensibilizzazione, informazione e orientamento e 12 attività di informazione di tipo specialistico relativo ad attività dove esistono normative di settore (impresa femminile, migranti, start up innovative, imprese sociali). A queste attività si affiancheranno colloqui di primo orientamento e informazione in merito allo specifico percorso imprenditoriale e colloqui di approfondimento, più tecnici, con l'esperto risponde, a cura di esperti camerali dei diversi settori. Tutte queste attività si svolgeranno on line ma anche live, proprio per rispondere al meglio alle esigenze dell'utente.

Sul portale sono stati anche messi a disposizione due test di autovalutazione: Delfi, che consente all'utente di avere una misura delle proprie attitudini imprenditoriali e Ulisse, che permette di stimare i livelli e i fattori di rischio dell'attività che si ha in mente di creare.



