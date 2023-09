Paola Fioroni, sul Pnrr prosegua il percorso virtuoso

"Sul Pnrr occorre proseguire il percorso virtuoso messo in campo dalla Giunta regionale, sia per continuare ad intercettare i fondi disponibili e sia per assicurarne un utilizzo efficace, avendo la solidità e la prontezza per cogliere le opportunità offerte da un eventuale de-finanziamento di opere nazionali non realizzabili": ad affermarlo è la consigliera regionale della Lega Paola Fioroni, vicepresidente dell'Assemblea legislativa e responsabile Dipartimento economia Umbria per il carroccio.

"Come evidenziato dalla presidente Tesei nel mese di giugno, durante la relazione in Assemblea legislativa sullo stato di attuazione del programma di governo - spiega Fioroni in una nota -, l'Umbria era riuscita ad intercettare 2,6 miliardi di euro per i progetti Pnrr, ben sopra la media nazionale pro-capite ed in prospettiva di crescita, risultando una delle migliori Regioni italiane, sia per i fondi intercettati sia per lo stato di attuazione. Nel mese di settembre la presidente ha annunciato un aggiornamento importante sulle risorse a valere sul Recovery in Umbria che arrivano a 3,5 milioni di euro. La Giunta regionale ha anche il merito di riuscire a monitorare e supportare tutti gli interventi, non solo quelli in cui la Regione è soggetto beneficiario, anche attraverso l'attivazione nello scorso mese di luglio di un team di supporto, in stretto coordinamento con le Prefetture le Ragionerie territoriali e Anci Umbria, con il compito di velocizzare e informatizzare l'avanzamento delle opere supportando gli Enti locali nella gestione delle procedure richieste dal Pnrr. Alla luce del confronto che il Governo nazionale sta portando avanti con la Commissione Europea su alcuni progetti del Pnrr - avverte Paola Fioroni - occorre monitorarne con attenzione l'evoluzione al fine di cogliere opportunità da un lato e di valutare dall'altro il potenziale impatto in Umbria nell'ipotesi di un eventuale definanziamento di tali progetti. Ed è per questo motivo – fa sapere - che ho depositato un’interrogazione per conoscere, dalla Giunta regionale, l’andamento e puntuali informazioni riguardo l’ammontare delle risorse intercettate, nonché lo stato di avanzamento del PNRR in Umbria, e per conoscere – conclude Fioroni - quali iniziative intende assumere o abbia assunto al fine di indirizzare e utilizzare in modo strategico le risorse finanziarie per creare un cambiamento significativo e sostenibile nel tessuto economico e sociale dell’Umbria, promuovendo la crescita, la competitività e il benessere delle comunità locali”.

