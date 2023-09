Bori, il Pd si mobilita in difesa della sanità pubblica

"A seguito del mio appello lanciato a difesa della sanità pubblica e rilanciato pubblicamente da Movimento 5 stelle, Sinistra italiana, Alleanza verdi sinistra e Partito socialista, il Partito democratico intende avviare la mobilitazione regionale per il diritto alla salute e in difesa della sanità pubblica": lo annuncia il consigliere regionale del Pd Tommaso Bori, vice presidente della Commissione consiliare Sanità e segretario regionale. "Il percorso sarà condiviso e aperto alle forze sociali e al mondo associativo, con cui definire congiuntamente le modalità della protesta e le azioni di proposta che daranno vita ad una grande stagione di partecipazione", aggiunge.

"Dobbiamo non solo salvare - sostiene Bori -, ma soprattutto rilanciare il Servizio sanitario pubblico e rendere davvero esigibile il diritto alla salute, come stabilito nell'articolo 32 della Costituzione, che la destra a livello nazionale e regionale continua a negare e compromettere. Lo faremo tutti insieme e in tutta l'Umbria a sostegno delle iniziative che già sono in programma, come quelle previste a Spoleto e Città di Castello il prossimo 23 Settembre, oltre che mettendo in campo un calendario di nuovi appuntamenti che serviranno anche a dare forza alla proposta di legge che intendiamo presentare in Consiglio regionale. Un'azione convinta e concreta per rimuovere i tetti alle nuove assunzioni e contenere il fenomeno dilagante dei 'gettonisti'; per chiedere più risorse da stanziare sul fondo sanitario nazionale e riportarci su livelli europei e contro l'autonomia differenziata promossa dalla Lega e portata avanti dal ministro Calderoli che finirà per penalizzare proprio la sanità nelle piccole regioni come l'Umbria e in quelle del sud Italia".



