Bettarelli, difendere la sanità pubblica altotiberina

"Il prossimo 23 settembre sarò convintamente di fronte all'ospedale di Città di Castello a manifestare in difesa della sanità pubblica altotiberina": lo annuncia il consigliere regionale del Pd Michele Bettarelli, vice presidente dell'Assemblea legislativa. "L'iniziativa, promossa dagli amministratori di tutti i Comuni dell'Alta Valle del Tevere, insieme a Cgil, Cisl e Uil, alle associazioni di volontariato e a Confindustria, a cui hanno aderito, tra gli altri, anche il Pd di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide, rappresenta un atto fondamentale per rivendicare il diritto alla salute in un territorio che pretende maggiore attenzione dalle istituzioni regionali e lo fa attraverso una mobilitazione unitaria che va oltre i colori politici" aggiunge in una nota diffusa da Palazzo Cesaroni.

"Il sistema sanitario pubblico regionale, tutto - commenta Bettarelli -, sconta ritardi, inefficienze e mancati investimenti. Già nel 2021 denunciammo pubblicamente il progressivo depauperamento dei servizi sanitari altotiberini.

Nonostante ciò, la Giunta regionale ha continuato ad ignorare i numerosi appelli lanciati dagli amministratori locali e dalle forze sociali: si è dimostrata insensibile anche alle ragioni dell'incalzante azione politica che ho cercato di svolgere, da consigliere regionale, in Assemblea legislativa. Ho fatto mie le giuste istanze dei cittadini e le diverse sollecitazioni provenienti dagli operatori della sanità, ormai esasperati da questa situazione, portandole all'attenzione della Commissione regionale competente, della stampa locale e regionale anche attraverso incontri e iniziative pubbliche sul tema. Non è un caso, allora, che data la perdurante latitanza delle istituzioni, tutto l'Alto Tevere, così come è già avvenuto in quasi tutti i territori umbri, abbia sentito la necessità di mettere in campo un'azione forte e bipartisan, che si muove da ragioni concrete e dalla necessità di restituire ai cittadini una sanità che funzioni davvero".



