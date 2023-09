Anticipo di anno scolastico a Perugia, riaprono varie scuole

Anticipo di inizio dell'anno scolastico in molte scuole di Perugia dopo le vacanze estive.

L'inizio ufficiale in tutta la regione è infatti previsto per il 13 settembre ma per molti alunni è già scattato il ritorno sui banchi.

Tra gli studenti al primo giorno di scuola primaria, zaino in spalla e un pò di commozione, anche la piccola Matilde, la primogenita del sindaco di Perugia, Andrea Romizi che l'ha accompagnata a scuola con la moglie Angela. Emozionati come tanti altri genitori. E che il sindaco ha voluto condividere con un post su Facebook augurando un buon anno scolastico a tutti gli studenti. "Vi guardiamo le spalle, vi osserviamo mentre crescete, mentre riempite i vostri zaini di sogni, paesaggi e persone" ha scritto Romizi. "L'inizio della scuola - ha aggiunto - è un momento emozionante non solo per voi piccoli ma anche per le vostre famiglie. Questo è un giorno importante anche per me, come sindaco e come padre. Non nascondo, infatti, un po' di commozione per la mia Matilde, per la quale si aprono le porte della prima elementare. Prende il via una fase fondamentale della sua crescita".

"A Matilde, alle bimbe, ai bimbi, alle ragazze e ai ragazzi che tornano tra i banchi di scuola - scrive ancora il sindaco di Perugia - dico di scalare questa montagna della vita con entusiasmo, passione, coraggio e fantasia. Tanta fantasia. Vi sarà utile per spiccare il volo e scoprire voi stessi e il mondo. Noi genitori, con emozione e anche un po' di agitazione, vi osserviamo con gli occhi colmi di speranza e d'immenso amore.

Buon anno scolastico a tutti voi".



