Inaugurata la rinnovata scuola Ciabatti a Perugia

Inaugurata a Perugia la "nuova" scuola primaria Ciabatti che con l'avvio dell'anno scolastico 2023-2024, tornerà ad ospitare alunni ed alunne. Presenti alla cerimonia i sottosegretari Paola Frassinetti, Istruzione e del merito, ed Emanuele Prisco, Interno, la presidente della Regione Donatella Tesei, il sindaco di Perugia Andrea Romizi e il vice Gianluca Tuteri, l'assessore regionale Michele Fioroni.

La scuola Ciabatti-Montessori - ha spiegato la dirigente Monia Benincasa - fu edificata agli inizi degli anni '30 ed appartiene all'epoca dell'architettura littoria ed ha oltre 3.000 metri quadri di superficie interna utile. Sull'immobile, che dopo 100 anni necessitava di una riqualificazione - si legge in una nota del Comune - è stato eseguito un intervento di risanamento conservativo, anche di miglioramento antisimico, miglioramento sismico e adeguamento normativo per un importo complessivo di 2 milioni 962 euro.

Tesei, ha posto l'accento sulla "straordinaria partecipazione" all'inaugurazione che testimonia "quanto siano importanti per le nostre comunità le scuole, luogo dove i bambini passano gran parte del tempo".

"Oggi - ha aggiunto - vedere la scuola dopo alcuni anni di lavori restituita alla comunità rappresenta un momento bello ed emozionante. La struttura è sicura ed accogliente; ora spetta a noi tutti, facendo squadra, riempirla di contenuti".

Frassinetti ha spiegato di ritenere "questa ristrutturazione di un'autentica opera d'arte un esempio di buona politica e di buona amministrazione".

"Per noi è un momento speciale - le parole di Romizzi - che giunge a compimento di un percorso durante il quale siamo stati in grado, unitamente alle istituzioni scolastiche ed alle famiglie, di superare i notevoli disagi che l'operazione ha comportato".



