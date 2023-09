L'umbro Felici in finale agli Us Open di tennis in carrozzina

Un umbro è in finale agli US open di tennis in carrozzina a New York. E' Francesco Felici, atleta di Bastia Umbra testa di serie numero uno che in semifinale ha superato lo statunitense Charlie Cooper con uno schiacciante 6-0, 6-3.

Felici disputerà ora la finale contro l'inglese Dahnon Ward.

L'intensa attività di Felici ha recentemente dato spunto alla nascita del comitato "Ricominciamo da Francesco", la cui azione è volta a favorire e sostenere la partecipazione alle competizioni sportive nazionali e internazionali del giovane atleta paralimpico umbro.



