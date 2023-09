Da Camera commercio Umbria premio lavoro e impresa

C'è tempo fino al 15 settembre per presentare la domanda di partecipazione alla prima edizione del concorso Lavoro e dell'impresa che viene lanciato dalla Camera di commercio dell'Umbria ma che in realtà si svolge dal 1953 (prima della fusione tra i due enti camerali umbri, avvenuta il 28 gennaio 2022, la premiazione era organizzata dalla quella di Perugia).

Il concorso è un prestigioso riconoscimento a imprese e lavoratori particolarmente meritevoli, che si siano distinti nel campo del lavoro e dell'imprenditoria (può essere oggetto della candidatura sia l'impresa che la storia personale del lavoratore).

"Con questa premiazione - afferma il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni in una nota dell'organismo - vogliamo rendere pubblica testimonianza di queste esperienze, così da elevare la premiazione non solo a fatto celebrativo, ma ad evento di storia straordinaria di uomini e donne che si sono spesi in favore della nostra terra e del suo progresso. Una storia che vede coinvolta tutta la nostra comunità, che riconosce nel lavoro e nell'impresa un valore fondante".



