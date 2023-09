Consegnati i premi intitolati ad Angelo Marinangeli

Sono stati consegnati i riconoscimenti della nona edizione del "Premio giornalistico Angelo Marinangeli". Sono andati a Donatella Scarnati per la categoria nazionale, Alessandro Laureti per il regionale e Riccardo Marioni come "menzione speciale alla carriera".

Alla cerimonia, svoltasi ai giardini delle Acque di Nocera, c'erano anche il vicesindaco Alberto Scattolini, la vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, Donatella Binaglia, il consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti Paolo Giovagnoni e il dirigente scolastico dell'Istituto Sigismondi di Nocera, Leano Garofoletti, a simboleggiare i tanti mondi che Marinangeli è stato in grado di attraversare.

Se Scattolini ha sottolineato la comune passione politica, Donatella Binaglia ha evidenziato come "con Angelo parliamo di quel bel giornalismo che c'era una volta e che deve esserci anche oggi perché fare il giornalista è un mestiere di responsabilità". Da Paolo Giovagnoni il ricordo dei suoi inizi e della prima conoscenza con Marinangeli. "Si è posto come i grandi - ha detto -, con semplicità e umanità".

Sul legame di Marinangeli con la scuola è intervenuto il dirigente scolastico Garofoletti. "Angelo aveva il dono di lavorare per assemblare", ha detto l'amico di sempre Gianfranco Ricci.

"Ci sono pochi maestri come Angelo - ha detto Scarnati ricevendo il premio - e ascoltando gli aneddoti che lo riguardavano, ho rivisto i miei maestri, che tanto mi hanno insegnato. Il consiglio che do ai giovani oggi è quello di avere tanta passione, perché il nostro è un mestiere che ti succhia la vita".

Da Laureti un profondo ringraziamento, anche in relazione al premio per i giovani, che incoraggia.

"Oggi tutti scrivono, ma il mestiere del giornalista è diverso e noi dobbiamo essere capaci di restare a galla" ha concluso Marioni.



