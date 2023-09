Comandante carabinieri Terni, tre anni molto gratificanti

Dopo quasi tre anni al vertice del comando provinciale dei carabinieri di Terni, il colonnello Davide Milano da lunedì assumerà il nuovo incarico presso l'Ufficio di coordinamento e pianificazione delle forze di polizia - Dipartimento di pubblica sicurezza. Nella città umbra gli subentrerà il colonnello Antonio De Rosa.

"Sono stati tre anni molto gratificanti - dice all'ANSA il colonnello Milano, nel tracciare un bilancio - trascorsi in un territorio straordinario sotto ogni punto di vista. A partire dai cittadini, laboriosi, onesti, miti e spesso pronti a collaborare con le forze dell'ordine. La popolazione della provincia di Terni ha ancora in sé gli anticorpi contro le spinte delinquenziali che provengono dall'esterno e questo si percepisce nel quotidiano. Sono onorato di aver servito un territorio". I ringraziamenti sono quindi "per la popolazione, per tutti i sindaci del territorio con cui ho avuto piacere di collaborare, per i carabinieri del comando provinciale e dei reparti speciali, professionisti altamente specializzati e motivati che hanno contributo a creare un clima operativo eccellente". "La nostra essenza è operare ogni giorno accanto ai cittadini e credo che l'obiettivo sia stato ancora una volta raggiunto" ha aggiunto. Un 'grazie' anche ai prefetti Emilio Dario Sensi e, l'attuale, Giovanni Bruno, "che hanno costruito relazioni fra tutti i soggetti istituzionali, sempre improntate alla massima correttezza, collaborazione e al rispetto reciproco". "Quando le istituzioni lavorano in silenzio, praticando la cultura dell'essere piuttosto che dell'apparire - ha detto il colonnello Milano -, i risultati sono quasi sempre eccellenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA