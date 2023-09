Regolare l'attività dell'aeroporto dell'Umbria

E' regolare l'operatività dell'aeroporto dell'Umbria dove non si registrano adesioni allo sciopero nazionale di 24 ore del personale di terra, proclamato dai sindacati di base. Lo ha appreso l'ANSA dal direttore Umberto Solimeno.

I voli sono tutti regolari. "La nostra attività è normale - ha spiegato il direttore - anche se non possiamo escludere che nel corso della giornata si possano registrare brevi ritardi per eventuali adesioni allo sciopero in altri aeroporti di destinazione o provenienza degli aerei".



