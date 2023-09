M5s accoglie appello per mobilitazione sulla sanità

"Il Movimento 5 stelle Umbria accoglie con estremo favore l'appello del segretario regionale del Partito democratico, Tommaso Bori per una mobilitazione comune sul tema della sanità. Un segnale che i cittadini ci stanno chiedendo ormai da troppo tempo per contrastare la disastrosa gestione delle liste d'attesa, della rete ospedaliera e della sanità territoriale": così il capogruppo regionale del Movimento 5 stelle, Thomas De Luca. "Fratelli d'Italia - ha aggiunto -, la presidente Tesei e l'assessore Coletto sono riusciti dove prima nessuno mai: mettere d'accordo tutti, oltre ogni guerra di campanile e a cominciare dai loro stessi elettori, in un giudizio totalmente negativo sulla sanità umbra.

Un esempio eclatante è il fantomatico terzo polo ospedaliero, tra lo smantellamento del nosocomio di Spoleto e il collasso di quello di Foligno che con gli stessi strumenti e risorse non può gestire pazienti dell'intera Valle Umbra e della Valnerina".

Per De Luca si tratta di "quattro anni di vuoto pneumatico della politica che ha avuto come unico obiettivo quello di trasformare l'Umbria in una terra di conquista da parte dei privati, lasciando campo libero alle pulsioni aziendalistiche dei burocrati di turno". "C'è assoluto bisogno di andare oltre" prosegue. "Chi si pone come alternativa alla destra - osserva il capogruppo del M5s - non può limitarsi a contestare il metodo, ma ha il dovere di entrare nel merito e prendere posizione.

Contrapporre alle divisioni territoriali l'inalienabile diritto della persona all'accesso alla prevenzione e alle cure attraverso una sanità pubblica e gratuita. Su questo punto non ci sono equilibrismi possibili né astrazioni di sorta, ma solo azioni da mettere in campo. Il Movimento 5 Stelle costruirà alleanze sui contenuti, non sulla forma".



