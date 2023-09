Coletto ringrazia umbri impegnati in soccorsi in Turchia

L'assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, plaude all'impegno della squadra di tecnici del Soccorso alpino e speleologico Umbria impegnata in Turchia insieme ad altri colleghi italiani e di altri Paesi a recuperare uno speleologo statunitense bloccato in una grotta a mille metri di profondità. "Voglio ringraziare i nostri tecnici - ha sottolineato Coletto in una nota - che sono partiti già da due giorni e che si alterneranno ad altri in questa delicata operazione che richiede tanta professionalità e competenza. Il loro pronto intervento rinnova ancora una volta la forza della convenzione siglata con la Regione Umbria che va nella direzione di andare in soccorso nelle situazioni in cui è in pericolo l'incolumità dei cittadini".



