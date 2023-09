Arvedi Ast gold sponsor International stainless conference

Arvedi Ast sarà presente in veste di gold sponsor all'edizione 2023 dell'International stainless and special steel conference, in calendario a Zurigo dal 12 al 14 settembre e che vedrà presenti oltre 300 partecipanti appartenenti al settore siderurgico. Focus di quest'anno è "Stainless steel: the ultimate solution for sustainability" con l'obiettivo di fare il punto sullo stato attuale delle industrie dell'acciaio inossidabile e speciale ed affrontare i temi rilevanti per il futuro del settore.

Nel corso della tre giorni in Svizzera, i manager di Arvedi Ast - è detto in un comunicato dell'acciaieria - presenteranno le innovative strategie e i piani di sviluppo dell'azienda, evidenziandone l'impegno per la sostenibilità, l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni per affrontare le sfide attuali e future. Principi che si concretizzano anche - prosegue la nota - "nella scelta di Arvedi Ast di avviare l'iter per la certificazione ResponsibleSteel il primo standard mondiale di certificazione per l'industria siderurgica, che annovera i principali player a livello internazionale". E che nasce per promuovere e sostenere la produzione responsabile dell'acciaio affrontando le questioni ambientali, sociali ed economiche associate al settore siderurgico.

Individuando nei principi environment, social, governance che ispirano responsible steel, i valori della sostenibilità e responsabilità d'impresa dell'azienda, è stato istituto in Arvedi Ast anche uno specifico comitato di sostenibilità "in grado di orientare il processo decisionale del vertice aziendale verso i temi ambientali, con l'obiettivo di assicurare valore nel lungo termine a beneficio di tutti gli stakeholder rilevanti per l'azienda e del territorio".

Subito dopo la partecipazione a Zurigo, ad attendere Arvedi Ast ci sarà l'edizione 2023 di Stainless steel world conference and exhibition tra i principali eventi espositivi del settore siderurgico, che si terrà a Maastricht, in Olanda, dal 26 al 28 settembre prossimi.



