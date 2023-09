Anche dall'Umbria per salvare speleologo in Turchia

Anche una squadra di tecnici del Soccorso alpino e speleologico Umbria è presente in Turchia impegnate nelle operazioni per recuperare uno speleologo statunitense bloccato nella grotta Morca a mille metri di profondità.

In Turchia sono ora presenti 46 operatori del Corpo. Al momento - spiega Sasu Umbria -, oltre all'Italia, sono diverse le nazioni coinvolte in questa complessa operazione coordinata dall'ente turco di Protezione civile, tra cui la Bulgaria, la Polonia e l'Ungheria.



