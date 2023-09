Torna ad Assisi dall'8 al 10 settembre "Birba chi legge", Festa delle storie per bambini e ragazzi ideata e organizzata dall'associazione Birba in collaborazione con il Comune di Assisi e il patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, che ha anche ottenuto il riconoscimento Umbria Culture for Family. Diversi i percorsi che si snoderanno in angoli suggestivi, anche inconsueti, che saranno scenario di esperienze indimenticabili per grandi e piccini insieme a ospiti e formatori prestigiosi. Tre le novità di questa edizione 2023: l'evento di chiusura del Festival ovvero una narrazione diffusa nel suggestivo scenario delle Fonti di Moiano che coinvolgerà i cittadini del territorio diretti da Monica Morini, attrice, autrice e regista del Teatro dell'Orsa; la neonata collaborazione con il centro di consulenza Tiflodidattica di Assisi e la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi grazie alla quale, in linea con lo spirito di condivisione di Birba, si realizzeranno una mostra di libri tattili illustrati e di opere tattili, letture al buio e attività aperte a tutti e tutte. La terza novità è la presenza della Libreria Spazio B**K di Milano, che curerà il bookshop della Festa e un'avventura formativa in una giungla di libri provenienti da tutto il mondo insieme a Paolo Colombo. Particolare rilievo sarà dato alla cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso nazionale "Una biblioteca in ogni scuola" - vinto quest'anno da "La biblioteca delle parole", progetto della scuola primaria Alberoni di Piacenza - che si terrà durante la mattina del giorno conclusivo della kermesse.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA