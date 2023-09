'Orvieto città del gusto, arte, lavoro e innovazione'

Una "Cena con le stelle" con protagonista lo chef tristellato Michelin Heinz Beck, ma anche la "Passeggiata con gusto", percorso enogastronomico in cinque tappe per le vie del centro storico di Orvieto, con la presenza di chef come Cristina Bowerman e Viviana Varese. Pure approfondimenti, con l'incontro "Il Made in Italy agroalimentare e il turismo di qualità. Esperienze e territori memorabili" e la partecipazione, tra gli altri, di rappresentanti del governo, di Ivana Jelinic, amministratore Enit, e Marina Lalli, presidente Federturismo, con un light dinner firmato dallo chef Gianfranco Vissani. Sono solo alcune delle iniziative in programma nel centro storico della Città della Rupe dal 15 settembre al primo ottobre per la terza edizione di "Orvieto Città del gusto, dell'arte, del lavoro e dell'innovazione".

L'appuntamento - ideato e realizzato dal Consorzio Orvieto Way of Life, da Fondazione Cotarella e da Coldiretti Umbria con il patrocinio del Comune di Orvieto, della Camera di Commercio dell'Umbria e di Rai Umbria e il supporto del Gal Trasimeno Orvietano - è stato presentato a Palazzo Donini a Perugia.

Nei 15 giorni della manifestazione, si avvicenderanno pranzi e cene gourmet. Il "Gusto", inteso come cibo e alimentazione nei molteplici aspetti, sarà anche al centro di due incontri: "La scienza a tavola. Consapevolezza e responsabilità" e "Alimentarsi di vita. La forza della fragilità". Non mancheranno i momenti dedicati alla valorizzazione e promozione dei prodotti tipici, quali il vino, l'olio evo e la pizza, piatto simbolo della cucina italiana e patrimonio mondiale Unesco.

Il lavoro, l'innovazione e, più in generale, il futuro dei territori saranno, infine, al centro di alcuni momenti di confronto. Dal 28 settembre al primo ottobre Orvieto diventerà anche "Città dell'inclusione", grazie all'offerta di convegni, incontri e laboratori inclusivi e accessibili a tutti, spettacoli e momenti di aggregazione.



