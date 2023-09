Incontri in Umbria in vista della sperimentazione It-alert

Si è conclusa la serie di incontri organizzati dal servizio Protezione civile della Regione Umbria con i diversi soggetti interessati, in preparazione del test It-alert, che si terrà in Umbria il prossimo 14 settembre, alle ore 12.00.

It-alert è il sistema di allarme pubblico nazionale promosso dal dipartimento nazionale di Protezione civile per allertare la popolazione in caso di gravi emergenze.

La sperimentazione consisterà nell'invio a tutti i cittadini, non solo residenti ma anche di passaggio o che stazionano in quel momento sul territorio regionale, di un sms per segnalare quello che può essere un potenziale allarme. Gli incontri promossi dalla Regione Umbria, alla presenza dell'assessore alla protezione civile Enrico Melasecche, sono stati finalizzati ad illustrare ad istituzioni, enti, associazioni di categoria e professionali, forze dell'ordine, stakeholder, modalità e tempi della sperimentazione al fine di offrire una informazione capillare a tutti i cittadini in vista del 14 settembre.

Tutte le informazioni si trovano al link https://www.it-alert.it/it/



