Assisi estate, sui social quasi 3 milioni di visualizzazioni

Quasi tre milioni di visualizzazioni e un milione di utenti unici raggiunti in appena due mesi per le campagne di promozione degli eventi dell'estate assisana, attraverso le pagine social ufficiali del turismo del Comune di Assisi (Visit Assisi su Facebook e Visit Assisi Official su Instagram). Lo riferisce lo stesso ente locale spiegando che il 70% dei quasi mille escursionisti presenti alle uscite sul monte Subasio, organizzate dall'ufficio Turismo e Marketing territoriale del Comune, ha riferito attraverso un apposito questionario di essere venuto a conoscenza dell'iniziativa proprio attraverso i canali social.

Anche il nuovo sito internet dedicato agli eventi estivi (www.assisiestate.it) ha ottenuto grande successo: quasi 30mila visualizzazioni in due mesi, mentre oltre mille utenti hanno eseguito il download del depliant. C'è poi stata una netta crescita delle pagine social: su Facebook oltre 23mila follower (4mila in più) e più di 23mila visite e su Instagram oltre 6mila follower (1.600 in più) e più di 11mila visite al profilo.

"Tutti gli eventi estivi - sottolineano Stefania Proietti e Fabrizio Leggio, sindaco e assessore al turismo di Assisi - hanno ottenuto un grande riscontro di pubblico. Merito di un programma di qualità, della forte collaborazione con diverse realtà associative e culturali del territorio e di un'importante azione di promozione". Per quanto riguarda le attività alla scoperta del monte Subasio, si registrano quasi mille adesioni, fino ad oggi, per undici eventi. Tra quelle che hanno riscosso più successo, con turisti provenienti anche da Kazakistan e Brasile, "Porziano sotto le stelle", con osservazione del cielo in collaborazione con il gruppo Astrofili Monte Subasio e le due uscite di "Ascesa al monte".

Le ultime due escursioni sono in programma il 23 settembre e il primo ottobre prossimi: "Escursione a sorpresa", con appuntamento alle ore 15.00 a Madonna della Spella e il primo ottobre "Settimana del Pianeta Terra", con ritrovo alle 9.00 in località Stazzi. Anche in questo caso, eventi gratuiti con prenotazione obbligatoria, fino al raggiungimento dei posti disponibili. Informazioni e prenotazioni: +39 334 1546609; gmp.gaia@yahoo.com.



