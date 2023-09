Todi al cinema con "Uomini da marciapiede", la nuova commedia corale di Francesco Albanese alla sua seconda esperienza da regista, nelle sale da giovedì 7 settembre.

Il film, prodotto da Run Film e Genesis con Rai Cinema e distribuito da Altre Storie e Minerva Pictures, è stato girato nella città umbra e ha avuto il sostegno dei Fondi "Por Fesr Umbria 2014-2020" e il supporto di Umbria Film Commission.

La commedia vede protagonisti Paolo Ruffini, Herbert Ballerina, il rapper Clementino, Rocio Muñoz Morales e lo stesso Francesco Albanese che saranno affiancati da Cristina Marino, Fioretta Mari, Lucia di Franco, Yari Gugliucci e con la partecipazione straordinaria di Francesco Pannofino e Serena Grandi.

"Anche questa produzione ha scelto l'Umbria per girare il film - commenta Alberto Pasquale, direttore di Umbria Film Commission - confermando l'interesse che il mondo del cinema, italiano e non, sta avendo per questa regione che, come ho detto anche in altre occasioni, ha un grande potenziale. Ha varietà di paesaggi, un ottimo tessuto alberghiero ed è collocata vicino a Roma, un aspetto tutt'altro che marginale. In questo quadro stiamo avendo sempre più consensi dalle produzioni che si trovano bene nel territorio anche grazie al supporto che riusciamo a fornire loro. Ovviamente c'è ancora margine per migliorare e stiamo lavorando per diventare sempre più efficienti e performanti".

Il regista Francesco Albanese e parte del cast (Herbert Ballerina, Lucia di Franco, Rocio Muñoz Morales e Cristina Marino) saranno presenti al Nido dell'Aquila di Todi lunedì 11 settembre alle ore 20,30.



