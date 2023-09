Tesei, per Treofan una vera e propria reindustrializzazione

Quello messo in atto non è "un semplice schema di liquidazione ma una vera e propria reindustrializzazione": lo ha sottolineato la presidente della Regione, Donatella Tesei, in occasione della presentazione ufficiale di Visopack Sp Zoo, la multinazionale polacca specializzata nella produzione di film in polipropilene che si occuperà della reindustrializzazione degli impianti della Treofan.

"Sin dall'inizio del nostro mandato - ha detto la presidente - abbiamo dato centralità al futuro del polo chimico di Terni.

Come Regione siamo pronti a a mettere in atto tutte le azioni che serviranno, anche rispetto al piano industriale. La riconversione e la reindustrializzazione del polo chimico sono per noi delle priorità".

"Quello di oggi - ha commentato l'assessore regionale Fioroni - è un momento emozionante. La vertenza Treofan rappresenta la prima crisi che ho gestito come assessore allo sviluppo economico. Una crisi che mi ha aiutato a comprendere appieno quanto forte fosse la responsabilità politica di un assessore che ha la delega in materie così dedicate, una responsabilità che ricade sui lavoratori e sulle loro famiglie. Con il tempo questa vertenza è diventata il simbolo della sofferenza del lavoro in Umbria, una sofferenza fatta anche di lavoratori con un'età media alta e professionalità altamente specifiche, che oggi finalmente ricominciano ad avere delle speranze concrete".

"Da sempre - ha concluso Fioroni - con la presidente Tesei abbiamo riconosciuto che Treofan sarebbe stata la chiave di un punto di svolta per il polo chimico e per questa regione. E oggi celebriamo un percorso silenzioso e sottotraccia, che ci ha visto lavorare incessantemente lontano dai riflettori ma sempre vicino alle esigenze e problematiche dei lavoratori e del territorio".



