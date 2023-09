Narni ricorda Montaldo, fece nascere le Vie del cinema

Era cittadino onorario di Narni il regista e sceneggiatore Giuliano Montaldo morto a Roma all'età di 94 anni. Nella città umbra aveva voluto Le vie del cinema, rassegna dedicata ai film restaurati.

Il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, esprime quindi il suo, dell'amministrazione e della città per la scomparsa di Montaldo: "Da anni - ricorda con l'ANSA -, grazie alla volontà dei sindaci Annesi, Bigaroni e De Rebotti, era cittadino onorario di Narni. Ma eravamo e siamo noi onorati di aver avuto la possibilità e la fortuna di conoscere Giuliano Montaldo e di collaborare con una figura così importante, profonda, affascinante".

Riguardo alle Vie del cinema, che ha compiuto 29 anni, il sindaco ricorda che il regista "ne è stato il direttore artistico e in questi ultimi anni è stato co-direttore insieme ad Alberto Crespi". "Il giorno che gli venne conferita la cittadinanza onoraria di Narni - dice Lucarelli -, inaugurammo anche il cinema 'Monicelli'. Se tanta strada è stata fatta, se Narni può contare oggi su una manifestazione riconosciuta in tutta Italia, è grazie anche e soprattutto a Giuliano Montaldo".





