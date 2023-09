In Umbria il test del nuovo sistema di allarme pubblico

Il prossimo 14 settembre, alle ore 12.00, anche i cittadini dell'Umbria riceveranno sul proprio cellulare un messaggio con un suono particolare e differente da quelli abituali. Si tratta della sperimentazione del sistema di allarme pubblico nazionale, denominato IT-alert e promosso dal dipartimento nazionale della Protezione civile che permetterà alla popolazione di essere informata in caso di gravi emergenze.

Nel corso del test i cittadini dovranno semplicemente prendere visione del messaggio. Sarà inoltre importante cliccare sul link di notifica per compilare il questionario pubblicato sul sito it-alert.it, così da consentire la verifica dell'efficacia del sistema. IT-alert, che è già stato sperimentato in altre regioni italiane, verrà via via testato su tutto il territorio nazionale. Il 14 settembre l'Umbria condivide la sperimentazione con le regioni Piemonte e Puglia.

IT-alert non sostituirà, ma andrà ad integrare le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale.



