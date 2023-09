In due denunciati per furti in scuole Narni e Amelia

Sono ritenuti gli autori di due furti in istituti scolastici, uno di Amelia e l'altro di Narni scalo, un ternato di 41 anni e un narnese di 34 denunciati a piede libero dai carabinieri. Sono accusati di furto aggravato in concorso e detenzione di oggetti atti allo scasso.

I due sono stati fermati all'uscita di Terni del raccordo autostradale a bordo di un veicolo che - riferisce l'Arma - era stato segnalato aggirarsi nei pressi delle scuole. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti un tablet, generi alimentari ed una somma di denaro che per i carabinieri erano stati asportati proprio in occasione dei furti oltre ad arnesi da scasso utilizzati per le effrazioni.

Sono ora in corso accertamenti volti a chiarire l'eventuale coinvolgimento dei due in altri episodi analoghi avvenuti nelle settimane precedenti.



