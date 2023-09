Giovanni Di Biase nuovo dirigente della digos di Perugia

Si è insediato il nuovo dirigente della digos di Perugia, il vice questore aggiunto della Polizia di Stato Giovanni Di Biase. Sostituisce Gianfranco Leva, trasferito lo scorso mese di maggio a Roma, presso la direzione centrale della polizia di prevenzione, servizio affari e informazioni generali.

Originario della provincia di Campobasso, Di Biase si è laureato in giurisprudenza all'Università di Bologna, come ricorda la Questura in un comunicato. Entrato in polizia nel 2011, dopo il corso biennale alla Scuola superiore di polizia, viene assegnato alla questura di Bergamo, dove assume quale primo incarico la dirigenza dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e, successivamente, nel 2014 la dirigenza della digos. Nel gennaio del 2018 viene trasferito alla questura di Milano ed assegnato alla digos quale funzionario addetto della sezione antiterrorismo; nel settembre del 2020 viene nominato responsabile della sezione informativa che si occupa dell'estremismo di destra e del monitoraggio delle tifoserie organizzate di Inter e Milan.

Da lunedì è il nuovo dirigente della digos di Perugia.

Il questore della provincia di Perugia, Giuseppe Bellassai, al suo arrivo nella sede di via Emanuele Petri, ha rivolto a Di Biase le sue congratulazioni per il nuovo incarico e i migliori auguri di buon lavoro.



