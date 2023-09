E' morto Alberto Pacifici, fondatore di Meccanotecnica Umbra

E' morto stamani, mercoledì 6 settembre, Alberto Pacifici, classe 1936, fondatore e presidente di Meccanotecnica Umbra spa, azienda di Campello sul Clitunno - che ne dà noizia in una sua nota - oggi tra i principali produttori mondiali di sistemi di tenuta meccanica per pompe per i settori automotive, elettrodomestici e industriale.

Nel 1966 tre amici, Alberto Pacifici, Fulvio Ginobri e Concezio Strappelli gettarono le basi dell'attività industriale dando corpo ad un'idea imprenditoriale anche grazie alla preziosa partecipazione del conte Rovero Campello, che poco dopo entrò nella compagine sociale, e del sostegno determinante della famiglia Agnelli.

Alberto Pacifici ha contribuito in modo determinante allo sviluppo internazionale dell'azienda che, pur fortemente radicata sul territorio, si è saputa posizionare nei mercati esteri diventando di fatto è una multinazionale con sedi produttive in India, Cina, Usa/Messico, Brasile, Turchia, Svezia e Canada.

Pacifici, che ricopriva il ruolo di presidente di Meccanotecnica, era l'ultimo dei fondatori del gruppo che oggi è guidato dalla seconda generazione.

Alberto Pacifici - ricorda la stessa zienda - non ha fatto mancare il suo contributo alla comunità di Campello e Spoleto.

Ha ricoperto numerosi incarichi nel settore bancario come presidente della Cassa di Risparmio di Spoleto e della Fondazione, promuovendo iniziative a sostegno dello sviluppo del territorio. Ha partecipato sempre attivamente alla vita associativa ricoprendo, dal 1998 fino al 2004, il ruolo di presidente della sezione Spoleto Valnerina di quella che all'epoca era Confindustria Perugia. È stato inoltre vice presidente di Confindustria Perugia dal 2002 al 2005.

Nel 2012 era stato nominato Cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica.

La camera ardente è stata allestita nella sede dell'azienda a Campello sul Clitunno e sarà aperta a partire dalle 15.00 di mercoledì 6 settembre.

La cerimonia funebre si svolgerà giovedì 7 settembre alle 16.00 nel duomo di Spoleto.

Marina Sereni, scomparsa Alberto Pacifici è notizia triste

'Persona di straordinario valore' sottolinea

"La scomparsa di Alberto Pacifici è per me una notizia davvero triste": a dirlo è Marina Sereni. "La comunità umbra e il mondo imprenditoriale perdono una persona di straordinario valore che mi ha onorato negli anni di una sincera amicizia" aggiunge. "Di Alberto Pacifici - dice Sereni in una nota - non potrò mai dimenticare le lunghe chiacchierate nella sua azienda, la sua curiosità e l'acume delle sue considerazioni, la sua visione aperta all'innovazione, accompagnata da una grande concretezza. I risultati della sua impresa, il suo attaccamento alla comunità di Campello sul Clitunno, la sua attenzione e generosità verso le bellezze artistiche non meno che le fragilità sociali del territorio, lasciano un segno indelebile. Alla sua amata famiglia vorrei trasmettere i miei sentimenti di profonda vicinanza".

Fora, Pacifici uomo capace di una grande visione

Per il consigliere regione 'Umbria è più povera'

"Con la scomparsa di Alberto Pacifici l'Umbria piange un grande imprenditore legato fortemente al territorio. Un uomo capace di una grande visione, una acuta intelligenza, sempre attento alle sfide dell'innovazione e dello sviluppo, sensibile alle esigenze delle comunità locali e dei lavoratori": così il consigliere regionale Andrea Fora, Patto civico. "Alberto Pacifici - aggiunge - è stato un imprenditore che amava parlare poco, apparire poco, ma fare molto per l'azienda e per l'Umbria intera. Oggi la nostra regione è più povera, ma siamo certi che i suoi familiari e quanti da sempre hanno collaborato con lui proseguiranno nel solco da lui tracciato".

Paparelli, con Pacifici Umbria perde uomo d'impresa

'Incontri erano momento di arricchimento' dice il consigliere del Pd

Secondo il consigliere regionale del Pd Fabio Paparelli "con la scomparsa di Alberto Pacifici l'Umbria perde uno dei suoi uomini d'impresa più capaci e apprezzati". "Ho avuto modo di conoscerlo e di potermi confrontare con lui da assessore regionale allo Sviluppo economico e ricordo quegli incontri come momenti di grande arricchimento personale e politico", aggiunge in una nota. "Lungimirante, acuto e dotato di grande umanità - afferma Paparelli -, Pacifici è stato uno dei punti di riferimento più importanti per il mondo dell'imprenditoria umbra. Alla sua famiglia, a tutti i suoi collaboratori e ai dipendenti vanno le mie più sentite condoglianze".

Porzi, Pacifi protagonista di tutta l'industria italiana

Cordoglio della consigliera regionale

"La scomparsa di Alberto Pacifici lascia un grande vuoto. Ci lascia non solo un imprenditore di successo, che sapeva stare al passo con i tempi, ma un uomo ed un padre protagonista di tutta l'industria italiana", così la consigliera regionale Donatella Porzi (gruppo misto) che ricorda di aver avuto "l'occasione di conoscerlo e di costruire con lui un rapporto molto profondo, basato sulla fiducia e sulla collaborazione". "Imprenditore capace, serio e lungimirante - scrive Porzi - , ha tracciato un percorso virtuoso che ha portato la 'sua' Meccanotecnica a diventare un colosso internazionale che occupa persone in tutto il mondo e che si è tradotto in una ricaduta positiva sul nostro territorio. Con la stessa cura e serietà - aggiunge - ha svolto numerosi ruoli di rappresentanza ed è stato un personaggio particolarmente vicino alla nostra attività amministrativa, seppur sempre in modo discreto e garbato". Per Porzi, Alberto Pacifici è stato "un raffinato e attento consigliere, un esempio di grande amore per la nostra Umbria che ne conferma ancor di più l'alto profilo e per il quale voglio esprimere riconoscenza ancora oggi. Ai familiari e agli affetti più cari - conclude - i miei più profondi sentimenti di cordoglio e vicinanza per la grave perdita".

