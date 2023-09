Crespi, con Montaldo 'Le vie del cinema' perdono un amico

"Con Giuliano Montaldo, Narni e 'Le vie del cinema' perdono un amico, un compagno di lavoro, un fratello. Giuliano è stato l'inventore di questo festival, assieme all'allora sindaco di Narni, Luigi Annesi. E quando divenne presidente di Rai Cinema mi chiese di affiancarlo nella direzione artistica. Per anni abbiamo fatto il festival assieme, e sempre ha condiviso le nostre scelte e ci ha aiutato in ogni modo possibile. Le riunioni a casa sua per definire il programma, assieme agli inseparabili organizzatori della rassegna narnese, erano occasioni conviviali in cui per qualche minuto si parlava di cinema e poi si passava a parlare di tutto": è il ricordo di Alberto Crespi, direttore artistico della rassegna dedicata ai film restaurati.

"Per il pubblico di Narni - prosegue - era una presenza fissa, divertente, rassicurante. Perché in questo momento così triste vorrei ricordare che Giuliano era, oltre che un grande regista, un uomo di enorme umanità e di straordinario umorismo.

Grazie a Narni ho avuto modo di scrivere un libro-intervista con lui ("Dal Polo all'Equatore", editore Marsilio) e tutti coloro che lavorano a 'Le vie del cinema' sono orgogliosi di aver contribuito, anni fa, al restauro di 'Sacco e Vanzetti' e di aver presentato, più di recente, il restauro del suo primo film, 'Tiro al piccione'".

"Narni - osserva ancora Crespi - è stato un capitolo magari piccolo, ma bello, nella ricca e avventurosa vita di Giuliano e della sua adorata moglie, Vera Pescarolo Montaldo, alla quale tutti ci stringiamo affettuosamente in questo momento di dolore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA