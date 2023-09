Carissimi, il gioco come terapia per i bambini ricoverati

"Il gioco come terapia per lenire le paure e il disagio psicologico che vivono i bimbi ammalati e costretti al ricovero in ospedale": il consigliere regionale Daniele Carissimi (Lega) annuncia in proposito la presentazione di una mozione, sottolineando che "è questo lo scopo della ludoterapia".

"La ludoterapia - spiega in una nota - è un particolare metodo di psicoterapia di gruppo in cui gli effetti benefici derivano da un'attività ricreativa organizzata e rappresenta un importante strumento per aiutare i minori ammalati e costretti a rimanere in ospedale".

Negli Stati Uniti - sottolinea Carissimi - la Child-Centered Play Therapy è diffusa e riconosciuta sin dagli anni '90, mentre in Italia e in molti altri Paesi europei gli operatori che svolgono tali attività non sono riconosciuti come figure professionali e spesso assumono tale ruolo a titolo volontario.

"Nel nostro paese - continua - fa eccezione la Regione Liguria, che ha provveduto ad inserire, all'interno del Repertorio ligure delle figure professionali, la nuova figura dello Specialista in tecniche ludiche (Child play specialist). Lo Specialista in tecniche ludiche è descritto come l'operatore che, all'interno dei reparti ospedalieri o nelle aree di gioco dell'ospedale, pianifica ed organizza attività di gioco, manuali o artistiche, per i bambini ammalati, creando un ambiente che incoraggia il gioco e spiega ai genitori la funzione della ludoterapia suggerendo le attività più adatte".

"La mozione che ho appena depositato - spiega il consigliere - chiede alla Giunta l'impegno a fare tutto quanto necessario per inserire nel Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo, contenuto nel Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi umbro, la figura dello Specialista in terapie ricreative - Child play specialist e a progettare e organizzare corsi di formazione per lo sviluppo delle sue competenze professionali, in collaborazione con le aziende sanitarie locali".



