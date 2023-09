A Norcia i giovani dello Young sparks symposium

È un'onda di "fresca energia" quella che si è distribuita per le vie di Norcia con lo Young sparks symposium. Circa 200 giovani provenienti da ogni parte del mondo sono giunti a Norcia nell'ambito del Programma Erasmus+ dell'Università degli Studi di Perugia in questa circostanza organizzato in collaborazione con la Brunello Cucinelli e con l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire.

I giovani, accompagnati dai tutor del progetto hanno potuto visitare la città, apprezzarne i contenuti storico - artistici e i progressi del processo di ricostruzione. Nella città natale di San Benedetto, patrono d'Europa, hanno potuto toccare con mano - è detto in una nota del Comune - come rinasce una comunità dopo terremoto che ne ha devastato i luoghi ed il tessuto sociale.

Per loro anche il racconto della "storia di vita" del Prof.

Mauro Ferrari, già presidente del Consiglio europeo della ricerca e scienziato. "Attraverso un concerto dal vivo Moon landing - sottolinea entusiasta l' assessore Giuseppina Perla - ha condiviso con un linguaggio e un'energia non comuni, la bellezza e le sfide, i fallimenti e le vittorie, della sua attività professionale, dedicata allo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali con l'impiego di metodologie derivate dalla matematica, dall'informatica e dalle tecnologie avanzate. Tutti noi siamo stati quasi ipnotizzati dalle sue canzoni e dagli spunti e riferimenti che ne ha tratto per collegarle alle sua attività scientifica. Le note della suo gruppo di musicisti, la Rhythm and blues band hanno coinvolto e fatto ballare tutti i giovani presenti. I giovani sono stati e sono parte fondamentale della mia vita professionale e vederli così attenti e coinvolti come non troppo spesso capita è stato davvero un gran bel regalo che il rettore Maurizio Oliviero e Brunello Cucinelli hanno, ancora una volta, voluto fare alla nostra città e per il quale continueremo ad essergli infinitamente grati. L'ottima riuscita della serata - conclude Perla - è stata possibile grazie alla collaborazione dei volontari e delle associazioni Vecchi Leoni e Quintessenza e del personale dei nostri uffici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA