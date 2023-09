Simona Meloni, più poveri senza professoressa Federici

"La comunità umbra è più povera senza la professoressa Maria Caterina Federici, per la cui scomparsa esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia": così la capogruppo regionale del Partito democratico, Simona Meloni. "La professoressa Federici - prosegue - è stata un personaggio di spicco per la cultura umbra e per il mondo accademico. A lei si deve la nascita del festival di sociologia di Narni e di certo fu sua la spinta per la nascita del corso di laurea in Scienze dell'Investigazione a Narni, di cui era coordinatrice. Era presidente dell'associazione 'Umbri a Roma'.

Una personalità molto legata al territorio e a cui l'Umbria deve molto ed alla quale dovrà essere fornito il giusto tributo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA