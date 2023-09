Pastorelli-Paola Fioroni, ci sarà legge politiche familiari

"In accordo con la presidente Tesei, la Lega ha depositato da tempo una proposta di legge sulle politiche familiari poiché ha sempre ritenuto necessario creare un sistema di misure e di sostegni strutturati e strutturali al progetto di vita familiare in tutte le sue fasi, in considerazione che la famiglia continua a costituire la prima e fondamentale cellula della nostra società": a sottolinearlo sono il capogruppo regionale Lega Stefano Pastorelli e la vicepresidente dell'Assemblea legislativa Paola Fioroni. "La proposta di legge sulle politiche familiari - spiegano - già esiste e sta completando il suo iter legislativo nella commissione competente, e dopo le dovute istruttorie e le numerose audizioni fatte, potrà essere approvata entro la fine dell'anno".

"Tutte le misure e gli sforzi che questa Giunta ha posto in essere a sostegno della famiglia - ricordato Pastorelli e Paola Fioroni in una nota congiunta - sono stati decisivi in un momento in cui il Covid prima e la crisi energetica poi, unitamente alla crescita dell'inflazione, hanno drasticamente diminuito il potere d'acquisto delle famiglie umbre, ma sono state ancora più importanti perché hanno messo in atto una politica seria volta a sostenere il nucleo familiare nell'ambito di quelle problematiche che incidono da tempo sul nostro tessuto sociale come la denatalità, contrastata anche attraverso l'attenzione di questa amministrazione alla conciliazione tempi di vita-lavoro. La nuova legge si occupa di ogni aspetto che possa essere di sostegno alla famiglia e vuole consolidare il lavoro fattuale e culturale già intrapreso da questa Giunta. Si pone l'attenzione perciò ai nuclei numerosi come a quelli monoparentali, alle situazioni più critiche, sostenendo sempre minori e genitorialità e promuovendo politiche trasversali grazie alla creazione di un dipartimento ad hoc che possa sintetizzare le risposte ai bisogni in maniera sinergica, senza dispersioni di risorse pubbliche. Nella legge si prevede anche l'inserimento del 'fattore famiglia', già utilizzato in altre Regioni, affinché possa essere un metodo di maggiore garanzia di equità dell'Isee per le famiglie, valutandone il reale disagio. In tutta l’Umbria abbiamo esempi di Comuni che stanno adottando politiche efficaci per la famiglia e il Consiglio regionale con le forze politiche di maggioranza sosterrà convintamente il percorso legislativo di questa legge, giunto ormai alla sua svolta. Auspichiamo per il bene delle famiglie umbre - concludono Pastorelli e Paola Fioroni - che si possa andare avanti speditamente senza continue strumentalizzazioni ideologiche della minoranza”.

