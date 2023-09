Costanza Laliscia agli europei di endurance equestre

Una nuova sfida attende Costanza Laliscia, l'atleta più vittoriosa nella storia dell'endurance italiano. L'appuntamento è per giovedì 7 settembre a Ermelo, nei Paesi bassi, in occasione del Fei endurance european senior championship 2023, il Campionato europeo assoluto che assegnerà i titoli individuali e a squadre. La ventitreenne amazzone perugina del Fuxiateam stables and academy affronterà con la maglia della Nazionale italiana in sella a Emirat du Barthas, castrone purosangue arabo grigio di 9 anni.

Laliscia, alla quinta partecipazione consecutiva alla rassegna continentale e forte di un titolo europeo già centrato nel 2019, difenderà i colori azzurri insieme a Daniel Braido su Katim di Pegaso, Camilla Coppini su Ernest, Daniele Serioli su Jarnak dell'Orsetta, Carolina Tavassoli Asli su Carma du Barthas. Sulla tradizionale distanza di 160 chilometri, la giovane umbra - spiega la scuderia in una nota - ed Emirat du Barthas, che con i suoi 9 anni sarà uno dei cavalli più giovani al via, si confronteranno con gli altri 76 binomi che, in rappresentanza di 21 nazioni.



