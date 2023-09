Camera commercio aggiorna il programma linee di mandato

Aggiornamento programma sulle linee di mandato 2021-2026 per la Camera di commercio che per la prima volta dà vita a una consultazione pubblica rivolta a cittadini, imprese, forze economiche e sociali. "Ha un obiettivo preciso: aggiornare le linee della seconda parte del mandato 2021-2026 alla luce dell'evoluzione del contesto economico e sociale, facendo tesoro del molto che è stato realizzato nella prima parte del mandato della Camera di commercio unica regionale, che ha visto il suo debutto nel gennaio 2021, con la fusione delle Camere di Perugia e Terni" ha spiegato il presidente Giorgio Mencaroni in una nota dell'ente.

"Due anni e mezzo vissuti nel pieno di grandi difficoltà - ha ricordato Mencaroni -, come la pandemia da Covid-19 e la conseguente necessità di tenere in piedi le aziende con aiuti ad hoc, la forte inflazione della ripresa posto Covid e gli effetti della guerra in Ucraina. Nella prima parte del mandato l'azione Camera di commercio unica dell'Umbria è stata indubbiamente incisiva grazie non solo alla quantità e qualità delle iniziative realizzate, ma anche alla capacità mostrata dalla Camera nella collaborazione con le altre Istituzioni e le forze economiche-sociali dell'Umbria, dando vita a collaborazioni e sinergie attraverso 23 nuovi accordi di rafforzamento delle alleanze e nuove collaborazioni istituzionali. Una capacità di collaborazione, stimolo e proposta riconosciuta dagli stakeholders della Camera di commercio e che strategicamente può orientare il posizionamento dell'Ente camerale come piattaforma di intermediazione tra i vari soggetti, pubblici e privati, che agiscono a livello territoriale. Una strada, quella della trasparenza, della partecipazione, della collaborazione, dell'apertura, dell'ascolto, delle sinergie, che trova un altro momento estremamente significativo nella Consultazione pubblica che abbiamo lanciato".



