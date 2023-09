Tesei si complimenta per i risultati dell'aeroporto

"Non posso che essere soddisfatta e complimentarmi con il presidente Sase Antonello Marcucci, con tutto il cda nonché con il direttore Umberto Solimeno per gli straordinari risultati che il nostro aeroporto internazionale dell'Umbria continua a far registrare": è quanto ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in merito ai numeri forniti dalla Sase. "Lo sfondamento della barriera dei 70.000 passeggeri in un mese - ha continuato - è un ulteriore record che porta, dopo soli otto mesi, a superare le presenze totale registrate nell'intero 2022".

"Ovviamente fondamentali non sono solo i numeri - ha sottolineato Tesei - ma anche la qualità dei servizi offerti ai passeggeri. Durante i mesi estivi, infatti, nonostante gli eccezionali volumi, gli utenti sono potuti partire e arrivare senza significativi disagi, grazie agli investimenti e all'ottimizzazione di gestione della struttura. In tal senso voglio ringraziare anche tutti i dipendenti di Sase per la loro professionalità e per il grande lavoro svolto anche in un periodo, quello estivo, in cui gran parte del Paese è in ferie".

La presidente umbra ha poi parlato del futuro dello scalo.

"La Regione - ha detto -, soddisfatta dei risultati sin qui raggiunti che confermano la validità dell'operazione di rilancio dell'aeroporto, fortemente voluta, è pronta a valutare con la Sase un nuovo piano industriale di crescita in termini di passeggeri e rotte nonché di investimenti nella infrastruttura per far sì che sia sempre più un punto di riferimento di tutta l'Italia centrale".



