Malagò, bisogna coltivare nuovi rapporti con i giovani

"Tutti i mondi e tutti i settori hanno bisogno di coltivare nuovi rapporti con i giovani. Bisogna prepararli a quelle che sono le realtà della vita ma, soprattutto, è nostro dovere metterli a conoscenza di cosa noi rappresentiamo": lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Solomeo, dove ha partecipato alla prima edizione dello "Young sparks symposium", l'incontro delle "giovani faville" organizzato nell'ambito del programma Erasmus+, dall'Università degli studi di Perugia, dalla Brunello Cucinelli e dall'Agenzia nazionale Erasmus+ Indire.

"Può essere banale - ha detto Malagò - ma per quanto uno possa avere la convinzione di fare bene il proprio lavoro se non lasci in eredità un percorso, una traccia, una storia, se non metti in condizione chi arriva di essere in grado di raccogliere il testimone, tutto ha meno valore. Serve seminare prima perché poi arrivi il raccolto".

Quale consiglio darebbe a questi giovani? "Non c'è una ricetta - ha risposto il presidente del Coni - ma sicuramente cercare di coltivare il più possibile quelle che sono le proprie passioni".



