I Comuni sostengono il Comitato Chianelli

Comitato per la Vita Daniele Chianelli, Anci Umbria e Federsanità Anci Umbria hanno firmato un protocollo di intesa per avviare una collaborazione fra i Comuni della regione e lo stesso comitato. Il documento, della durata di cinque anni e rinnovabile, è stato sottoscritto da Franco Chianelli, Michele Toniaccini (Anci) e Manuel Petruccioli (Federsanità).

"Sarà inviato a tutti i Comuni, chiedendo ai consigli comunali di ratificarlo affinché ciascuno sostenga le attività del comitato", ha sottolineato Petruccioli, che unitamente al presidente Toniaccini ha ringraziato Franco Chianelli per l'impegno del Comitato per la Vita.

L'accordo è stato definito dallo stesso Chianelli "una bellissima iniziativa, perché c'è bisogno di una collaborazione per agire su tutto il territorio". Facendo il punto sull'attività, Chianelli ha sottolineato che "dovremo mettere a punto una assistenza domiciliare, perché è fondamentale alleggerire il numero dei pazienti che vengono in day hospital dell'Ematologia per mancanza di personale. Vorremmo andare a casa dei pazienti quando possiamo evitare di farli venire".

Le parti, riporta infatti il documento, si impegnano anche a "vigilare affinché vengano favorite le iniziative di assistenza domiciliare a bambini adolescenti e adulti malati ematologici con la presenza di un medico, un infermiere, una psicologa".

Intanto il protocollo, firmato nel Residence adiacente all'ospedale, apre le porte ad un sostegno dei Comuni in fatto di divulgazione di materiale informativo e promozione dell'attività che svolge il "Chianelli". Toniaccini ha ribadito che "il compito dei sindaci oggi è quello di supportare l'azione del Comitato in tutte le attività, di promuoverle, di essere vicino alla struttura, diffondere l'operato ed essere parte attiva di un progetto per dare risposte concrete a pazienti e famiglie".



