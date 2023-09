Fora, alleanza con Bandecchi? giudichiamo i contenuti

Andrea Fora non apre ma nemmeno chiude completamente a una possibile alleanza tra i civici e Alternativa popolare di Stefano Bandecchi in vista delle prossime elezioni regionali. "Crediamo che l'esperienza civica che abbiamo portato avanti in questi tre anni si debba rafforzare nell'ambito di una coalizione che sia fortemente riformista e in questo senso qualsiasi partner e alleato vorrà condividere con noi questo percorso lo valuteremo. Non abbiamo pregiudizi sulle persone ma sì sui contenuti" ha detto il consigliere del Patto rispondendo all'ANSA a margine di una conferenza stampa a Palazzo Cesaroni.

"Bandecchi - ha ricordato Fora - è un sindaco e come tale deve essere rispettato nella funzione istituzionale che riveste, al netto di comportamenti che oggettivamente sono a dir poco discutibili sul piano istituzionale. Sul piano politico però credo che a questa regione e Perugia servano un progetto nuovo, innovativo, serio, in grado di parlare ai cittadini. Bandecchi in alcuni aspetti è riuscito a interpretare questo malcontento ma ho l'ambizione di pensare che si possa conquistare tutto quell'elettorato che non vota più, oltre il 50 per cento, non solo attraverso urla, grida e parlando alle pance ma riportando dentro la politica i contenuti e le proposte serie che evidentemente fanno meno presa nel breve termine ma - ha concluso Fora - sono quelli di cui il nostro territorio ha bisogno".



