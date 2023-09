Cucinelli, compio 70 anni ma ho ancora un sogno

"Compio 70 anni ma ho ancora un sogno: spero che fra tre millenni la mia azienda sia ancora qui, che mi sopravviva e prosperi per i posteri e per le generazioni a venire". Solomeo, il minuscolo borgo umbro del comune di Corciano (465 anime) è in festa: il "re del cachemire", Brunello Cucinelli, ha festeggiato i suoi 70 anni nel borgo medioevale acquistato nel 1985 e in seguito sottoposto a lungo restauro che lo ha restituito al suo antico splendore.

Dress code del party, "i toni dei bianchi, panama, grigio chiaro e beige". Insomma, i colori delle collezioni Cucinelli.

La festa è stata organizzata all'aperto: sfilata dei capi della maison e discorso di Brunello nell'Anfiteatro, cena in Piazza della Pace per 600 ospiti, tra i quali, Giovanni Malagò, l'attore Patrick Dempsey, le attrici Vanessa Kirby e Alessandra Mastronardi, la conduttrice tv americana Martha Stewart, il divo dei Bridgerton Jonathan Bailey.,le top model Bianca Balti, Eva Herzigova, i supermodelli Mark Vanderloo con il figlio Mark Jr e James Turlington. "Ho voluto ringraziare tutti gli amici e i giornalisti che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui con una festa della gratitudine" spiega l'imprenditore nell'anfiteatro da lui costruito, dopo la sfilata di 60 outfit indossati da coppie di modelli e modelle elegantissimi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA