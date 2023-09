Domenica alle 17.00 riapre la strada a Ponte San Giovanni

"Riaprirà completamente alla circolazione intorno alle 17.00 di oggi, domenica 3 settembre, il tratto della carreggiata nord (direzione Cesena) della E45 tra lo svincolo di Ponte San Giovanni e l'innesto del raccordo autostradale Perugia-Bettolle": a darne notizia è l'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche.

"Dopo pochi giorni - evidenzia - si concludono i lavori portati avanti con dispendio di maestranze e di mezzi, 24 ore su 24, che hanno consentito di contenere i tempi del cantiere su un tratto fondamentale per l'accesso al capoluogo regionale. Un intervento che non si faceva da 19 anni, con il risanamento profondo della pavimentazione e la ricostruzione di un lungo giunto di dilatazione sul doppio ponte che sorregge l'arteria nel punto dell'asse Ponte San Giovanni-Collestrada in cui supera il Tevere. Queste lavorazioni, per la tecnica impiegata, danno solidità e garantiscono durata nel tempo, oltre venti anni per il sottofondo e di circa dieci per il tappetino di usura".

L'assessore Melasecche, che ha seguito ogni fase del cantiere svolgendo anche un sopralluogo notturno per verificare lo stato di avanzamento, ringrazia - in una nota della Regione - "Anas, tutte le maestranze e le imprese umbre impegnate nel cantiere che nel giro di pochi giorni hanno completato l'opera".





