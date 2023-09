Al via lunedì lo "Young Sparks Symposium"

Al via lunedì 4 settembre tra Solomeo, Norcia, Assisi e Perugia, la prima edizione dello "Young Sparks Symposium", l'incontro delle "Giovani faville", studentesse e studenti provenienti da ogni parte del mondo. Il simposio, organizzato nell'ambito del Programma Erasmus+ dall'Università degli studi di Perugia, dalla Brunello Cucinelli spa e dall'agenzia nazionale Erasmus+ Indire, proseguirà fino al 7 settembre con la partecipazione di oltre 120 giovani accompagnati da decine di docenti provenienti da università italiane e di vari paesi nel mondo, tra cui Austria, Brasile, Danimarca, Germania, Nigeria, Polonia, Romania, Spagna, Sri Lanka, Turchia e Ungheria.

Si parlerà del rapporto tra persone e scienza, tra umanesimo, sostenibilità ed economia, tra persone e territorio e tra umanesimo e comunicazione, mentre giovedì 7 settembre, nel corso della mattina della giornata conclusiva, verranno chiamati a dialogare con i giovani presenti, sul tema umanesimo e scienza, lo stesso imprenditore umanista Brunello Cucinelli insieme al rettore dell'ateneo, Maurizio Oliviero. A interloquire con i giovani, diversi "keynote speaker" appartenenti al mondo delle istituzioni, della scienza, della filosofia, della letteratura e del giornalismo, nonché della musica e dello sport, come: Sumaya Abdel Qade, Moses Brings Plenty, Giovanni Caccamo, Barbara Capponi, Roberto Cetera, Salvatore Cuzzocrea, Manuela Dviri, Mauro Ferrari, Gianluca Gregori, Cristina Grieco, Gad Lerner, Giovanni Malagò, Andrea Pontremoli.

Il simposio - spiegano i promotori - ha l'obiettivo di stimolare riflessioni, interventi e domande da parte dei giovani partecipanti, che saranno chiamati, nel pomeriggio dell'ultimo giorno, alla stesura collegiale dello "Young Sparks Statement", una "dichiarazione programmatica che ponga le basi per un radicale ripensamento del rapporto con il sapere scientifico-tecnologico. I lavori saranno alternati a momenti conviviali.



