La Provincia 'favorevole' al Nodo di Perugia

"La Provincia di Perugia sostiene con convinzione la realizzazione del Nodo nella sua interezza perché la ritiene opera strategica non più rinviabile per il capoluogo e per la regione Umbria. Lo ha già scritto nel proprio parere ad aprile scorso quando i tecnici dell'ente furono chiamati ad esprimersi": lo ribadisce l'ente in una sua nota.

"Nel parere - prosegue la nota - a seguito di una dettagliata analisi effettuata sul progetto definitivo del cosiddetto Nodino pervenuto da parte della Regione, sono emersi degli elementi di criticità, pertanto sono state fatte delle puntuali osservazioni e raccomandazioni che riteniamo doverose. Prima tra tutte quelle che il Nodino non è un progetto risolutivo ma ha senso solo se inquadrato come primo stralcio del progetto del Nodo che deve prevedere l'opera infrastrutturale completa del tratto Madonna del Piano-Pievaiola. La Provincia ribadisce con forza che considera il Nodino solo un primo step che, una volta costruito, risolverà parzialmente il problema del traffico nell'area di Collestrada (in questi giorni di disagio è evidentissimo così come l'urgenza di una opera infrastrutturale risolutiva) ma il Nodino da solo non basta perché la congestione è anche sul raccordo, e cioè dalle gallerie di Piscille fino a Ferro di Cavallo".



