A Perugia una festa 'speciale' per la Madonna delle Grazie

La comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve si appresta a celebrare l'annuale Festa della Madonna delle Grazie, il 12 settembre, nella cattedrale di San Lorenzo dove è molto venerata l'icona mariana dipinta da un allievo del Perugino su una colonna della navata centrale.

Da domenica 3 al 17 settembre sono in programma diversi eventi religiosi e culturali, che vedono protagonisti anche giovani e famiglie, "per una festa speciale - la definisce il vicario generale don Simone Sorbaioli - per il compimento del primo anno di episcopato di mons. Ivan Maffeis. Il nostro arcivescovo ricevette l'ordinazione episcopale l'11 settembre 2022 e contestualmente prese possesso canonico dell'archidiocesi metropolitana, un segno di novità per l'intera comunità cristiana perugino-pievese".

In occasione della ricorrenza mariana verrà conferito a mons.

Maffeis il pallio degli arcivescovi metropoliti dal nunzio apostolico in Italia, mons. Emil Paul Tscherring, in rappresentanza del Papa, durante la solenne concelebrazione eucaristica di martedì 12 settembre (ore 18.00).

Il 12 settembre sarà una giornata molto significativa anche per la "consegna" della prima Lettera pastorale dell'arcivescovo Maffeis alla comunità diocesana dal titolo: "Il coraggio dei passi". Sarà disponibile sul sito diocesano dal 12 settembre (è consultabile una breve presentazione-anticipazione al link già segnalato).

Mons. Maffeis incontrerà inoltre tutti i giovani che hanno partecipato alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, giovedì 14 settembre (ore 21.00), nella chiesa parrocchiale di San Sisto.



