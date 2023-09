Primo bilancio di sostenibilità per il gruppo Angelantoni

Il gruppo Angelantoni di Massa Martana ha redatto il primo bilancio di sostenibilità - 2022 - realizzato su base volontaria e in conformità con quanto previsto dagli standard Global Reporting Initiative, l'ente internazionale senza scopo di lucro nato con il fine di definire gli standard di rendicontazione della performance di sostenibilità di aziende e organizzazioni di qualunque dimensione.

Attraverso questo documento il Gruppo Angelantoni, che nel 2022 ha raggiunto il traguardo dei 90 anni, si propone di favorire la comprensione e la condivisione del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto dalle sue molteplici attività che abbracciano diversi settori: dal testing aerospaziale ed automobilistico, alle soluzioni high-tech nel campo della refrigerazione industriale, fino alla tecnologia del vuoto. Secondo le direttive europee, nei prossimi anni le rendicontazioni di sostenibilità diventeranno obbligatorie per molte imprese. "Abbiamo voluto anticipare su base volontaria la normativa - ha dichiarato Federica Angelantoni chief sustainability officer del gruppo - per sottolineare il nostro impegno a favore delle sostenibilità, affinché essa possa declinarsi compiutamente, infatti, è necessario trasformarla in un fenomeno di massa facendola diventare democratica e accessibile".



