Il Mancinelli di Orvieto celebra i 30 anni dalla riapertura

Tredici spettacoli nel cartellone principale, due prime nazionali, oltre 30 appuntamenti in un programma culturale di ampio respiro. È stata presentata la nuova stagione teatrale 2023-2024 del Mancinelli di Orvieto dal titolo celebrativo 30 anni di Compagnia per ricordare il trentesimo anniversario dalla riapertura del teatro dopo gli importanti lavori di restauro che nel dicembre 1993 riconsegnarono alla città il gioiello dell'Ottocento.

Il cartellone, realizzato dal Comune di Orvieto con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, è stato illustrato dal sindaco e assessore alla Cultura, Roberta Tardani, e dal direttore artistico della stagione, Pino Strabioli. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni culturali della città che hanno contribuito ad arricchire il programma.

Ad aprire la stagione, sabato 21 ottobre, la prima nazionale di Natale in casa Cupiello, il capolavoro di Eduardo de Filippo che sarà portato in scena da Vincenzo Salemme. L'altra prima nazionale della stagione è in programma mercoledì 6 dicembre 2023 con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli interpreti di un grande classico della commedia: L'anatra all'arancia.

"In questi trenta anni - ha detto il direttore artistico Strabioli - centinaia di grandi artisti hanno calcato il palcoscenico del Teatro Mancinelli e hanno accompagnato la crescita culturale di questa città. Il titolo della stagione - ha aggiunto - è un tributo a chi ci ha fatto compagnia in questi tre decenni ma anche al ritorno delle compagnie e degli spettacoli corali dopo le limitazioni degli anni del Covid che hanno condizionato le programmazioni dei teatri".

"Oggi come 30 anni fa - ha sottolineato la sindaca Tardani - la città si è riappropriata del suo teatro con una programmazione culturale ampia e di livello, che parla a tutti, di cui la stagione di prosa è solo il tassello più prestigioso di un mosaico al quale contribuiscono talenti, artisti e associazioni cittadine".



