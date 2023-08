La Giostra della Quintana in mostra al Parlamento europeo

Costumi storici, una tavola barocca, immagini e video faranno parte di una mostra sulla Quintana, a Bruxelles, al Parlamento europeo, in programma dal 4 all'8 settembre. L'iniziativa è stata promossa dalla parlamentare europea Francesca Peppucci, in collaborazione con il Comune di Foligno e l'Ente Giostra della Quintana.

"Ho promosso questo evento - ha affermato Francesca Peppucci (FI-Gruppo Ppe), nel corso della presentazione delll'iniziativa, a Foligno - per raccontare i valori, la storia e l'identità della Giostra della Quintana di Foligno, rievocazione storica tra le più prestigiose a livello italiano ed europeo, motivo di orgoglio per la città di Foligno e per l'intera Regione Umbria".

L'assessore Decio Barili ha sottolineato che "si tratta di un'altra vetrina per proporre la Quintana" mentre il presidente dell'Ente Giostra, Domenico Metelli, ha parlato di "sorpresa enorme del tutto inaspettata. Ci siamo subito attivati per allestire al meglio la mostra". Il sindaco Stefano Zuccarini ha messo in evidenza il fatto che "una manifestazione come la Quintana ci dà un palcoscenico internazionale".

Alla mostra, in Belgio, saranno presenti il vicesindaco Riccardo Meloni e le consigliere comunali Daniela Flagiello e Barbara Di Nicola, oltre ai priori dei rioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA